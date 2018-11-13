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Песков назвал допустимым отсутствие в России Путина и Медведева

Политика

Современные средства коммуникации позволяют и президенту, и премьер-министру выполнять свои обязанности, где бы они ни находились

Песков назвал допустимым отсутствие в России Путина и Медведева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 13 ноября 2018, 15:22 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одновременное отсутствие в России главы государства Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева. Такая ситуация допустима, сказал он журналистам 13 ноября.

По словам Пескова, при составлении графика поездок одновременного выезда Путина и Медведева за рубеж стараются избегать, однако запрета такого варианта нет. Современные средства коммуникации позволяют и президенту, и премьер-министру выполнять свои обязанности вне зависимости от местонахождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Путин прибыл с визитом в Сингапур, где встретился с президентом страны Халимой Якоб и заложил первый камень в основание Российского культурного центра. Президент РФ также примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите.

Медведев отправился на саммит по Ливии в Палермо. В Италии он озвучил подход Москвы по решению ливийского конфликта.

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