Власти Австрии намерены запретить анонимность в Интернете

Вена, , 15:25 — REGNUM 13 ноября правительство Австрии выступило с предложением обязать интернет-пользователей указывать реальные имена в киберпространстве, пишет газета Kronen Zeitung.

В этот день правительство провело узкое совещание в составе канцлера Себастьяна Курца, вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и глав нескольких министерств по вопросу защиты общественных деятелей и рядовых граждан от анонимных угроз и оскорблений в сети.

По его итогам Курц и Штрахе заявили о необходимости запретить «никаб в сети» и обязать платформы регистрировать пользователей только с настоящими именами. Речь идет не о мониторинге или ограничении свободы, а о возможности идентификации властями нарушителей порядка, подчеркнули они.

Власти понимают, что это намерение тяжело реализовать. «Я прошу понимания, мы находимся в самом начале», — отметил Себастьян Курц.

Это предложение властей уже вызвало полемику в австрийском обществе.