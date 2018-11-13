Оптимизация в мэрии Махачкалы: из штата уволены 70 человек

Махачкала, , 15:17 — REGNUM Численность штата администрации города Махачкалы снизилась на 70 человек — с 250 до 180. Кроме того, с 20 до 14 уменьшилось количество структурных подразделений, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе мэрии города.

В рамках оптимизации было упразднено управление по вопросам координации капитального строительства. Его функции переданы управлению архитектуры и градостроительства.

Помимо этого, произошло слияние нескольких структурных подразделений. Так, управление жилищных вопросов объединено с управлением муниципального жилищного контроля, а управление торговли, потребительского рынка и предпринимательства — с управлением по делам наружной рекламы.

Кроме того, сокращена численность аппарата помощников и советников главы города. Отмечается, что работа по совершенствованию структуры будет продолжена.

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Напомним, 9 ноября 2018 года, после задержания бывшего градоначальника Абусупьяна Гасанова, временно исполняющим обязанности мэра города Махачкалы был назначен Мурад Алиев. Ранее, с апреля 2017 года, он занимал кресло заместителя главы города.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан 7 ноября по подозрению в мошенничестве при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. Чиновник дал поручение отдать предпочтение одной компании, отклонив заявки прочих участников торгов. По данным следствия, причиненный незаконными действиями Гасанова ущерб равняется 34 млн рублей.

В суде бывший градоначальник признал свою вину и пообещал возместить нанесенный им ущерб. В связи с тем, что подсудимый изъявил готовность сотрудничать со следствием, 9 ноября он был отпущен под домашний арест.