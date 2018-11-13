Благоустройство малых населенных пунктов — в фокусе внимания «ЕР»

Москва, , 15:13 — REGNUM «Единой России» удалось защитить действующую модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек, которая будет работать и в 2019 году. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

Он отметил, что вопрос сохранения действующего порядка финансирования благоустройства был поднят на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» в октябре, так как стало известно, что из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.

«Единая Россия» выступила категорически против принятия такого решения. Тогда позицию партии поддержал председатель «Единой России», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В итоге нам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Теперь эта программа продолжит свою работу и в 2019 году», — заявил Андрей Турчак.

По его словам, изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии. «Эта масштабная задача решается в рамках партийного проекта «Городская среда». Более того, это одна из основных задач, поставленных президентом в его послании Федеральному Собранию», — заявил секретарь Генсовета партии.

Он также отметил, что позиция партии по данному вопросу нашла единогласную поддержку в регионах.

«В партию поступают обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий, которые проходят в преддверии декабрьского Съезда «Единой России», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Отметим, что объем финансирования из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году увеличен почти в два раза и составляет 41,2 млрд рублей, а за три года на эти цели планируется потратить порядка 120 млрд рублей.