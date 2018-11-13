Медведев направил приветствие участникам выставки «Металл-Экспо»

Москва, , 15:12 — REGNUM Приветствие участникам и гостям 24-й международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2018», которая проходит с 13 по 16 ноября на ВДНХ в Москве, направил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Телеграмма обнародована во вторник, 13 ноября, на сайте правительства РФ.

«Металл для человечества всегда был символом прогресса… — говорится в телеграмме. — Это справедливо и в нашу эпоху».

По словам главы правительства, все без исключения отрасли современной экономики не могут обойтись без продукции металлургии, машиностроения и металлообработки.

Премьер-министр РФ напомнил, что российское оборудование, созданное по инновационным технологиям, занимает значительную часть экспозиции выставки. По его словам, российское оборудование, которое успешно конкурирует с иностранными аналогами, пользуется большим спросом.

Медведев пожелал участникам международной промышленной выставки результативной работы, насыщенных дискуссий и всего самого доброго.

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