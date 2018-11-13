Канада ведет переговоры с Пакистаном о деле христианки Азии Биби – Трюдо

Оттава, , 15:08 — REGNUM Власти Канады проводят переговоры с Пакистаном по делу христианки Азии Биби, оправданной недавно по обвинению в оскорблении ислама, заявил 12 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает британское агентство Reuters.

Отмена смертного приговора Биби вызвала массовые акции протеста в Пакистане, когда сторонники исламистской партии «Техрик-э-Лабаик Пакистан» заблокировали дороги в ряде крупных городов. Они потребовали казнить Биби, пригрозив, в противном случае, смертью судьям Верховного суда, оправдавших ее. Муж христианки, проведшей восемь лет в ожидании казни, Ашик Масих обратился к властям Великобритании, Канады, Италии и США.

«Мы проводим переговоры с правительством Пакистана», — отметил Трюдо, находясь в Париже.

«С ситуацией сопряжен деликатный внутриполитический контекст, который мы уважаем, поэтому я не хочу говорить об этом ничего более. Тем не менее я напомню людям, что Канада — гостеприимная страна», — добавил он.

Напомним, Биби была освобождена из-под заключения 8 ноября. Ее адвокат, опасаясь преследования исламистов, запросил политического убежища в Нидерландах.