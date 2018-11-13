Назарбаев: «Никакой мысли об экспансии у Китая нет»

Астана, , 15:17 — REGNUM Китай помогает странам Евразии развиваться, и в этом нет опасности экспансии и захвата, заявил 13 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе Астанинского клуба, сообщает издание Zakon. kz

«Если что, мы самый близкий сосед Китая, с которым у нас 1700 километров границы. И мы не чувствуем никакого наступления, никакого нажима, никакого патернализма», — сказал Назарбаев.

Он также обратил внимание на внутренние проблемы Китая. Президент Казахстана считает, что проблемы в КНР создает сельское население, которое мигрирует в города.

«Я часто встречаюсь с председателем Си Цзиньпином, мы откровенно разговариваем на эти темы. Никакой мысли об экспансии у Китая нападать на другие территории нет», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на заседании Астанинского клуба Нурсултан Назарбаев заявил, что односторонние санкции и контракции являются важнейшей проблемой геоэкономики Евразии.

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