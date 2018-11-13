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Le Figaro: Макрон посетит Бельгию 19 ноября

Политика

Президент Франции с супругой отправится в Бельгию с двухдневным визитом

Le Figaro: Макрон посетит Бельгию 19 ноября
Иллюстрация: Kremlin.ru
Брижит и Эмманюэль Макрон

Париж, 13 ноября 2018, 15:10 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит отправится в Бельгию 19 ноября с двухдневным государственным визитом, сообщает Le Figaro.

Президент Франции встретится в понедельник утром, 19 ноября, с премьер-министром Бельгии Шарль Мишелем. Эммануэль Макрон и Шарль Мишель близки по большинству европейских вопросов. Издание отмечает, что Эммануэль Макрон хочет создать альянс в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

Официальная церемония пройдет в королевском дворце. Эммануэль и Брижит Макрон приглашены на государственный ужин, устроенный королем и королевой Бельгии Филиппом и Матильдой.

Ожидается, что президент Франции также встретится с бельгийскими предпринимателями, а также культурными деятелями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на многие критические замечания и растущую непопулярность, президент Франции все же предупреждает: «Ни в коем случае я не изменю свою политику».

Подробности: Макрон: «Ни в коем случае я не изменю свою политику»

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Политическая жизнь Франции
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