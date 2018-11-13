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Подозреваемый в работе на Москву австрийский офицер отпущен на свободу

Политика

Судья отклонил ходатайство о досудебном тюремном заключении 70-летнего подозреваемого

Подозреваемый в работе на Москву австрийский офицер отпущен на свободу
Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия
Освобождение

Вена, 13 ноября 2018, 14:50 — REGNUM  Подозреваемый в шпионаже в пользу России отставной австрийский офицер отпущен на свободу, пишет газета Kronen Zeitung.

13 ноября судья отклонил ходатайство прокуратуры Зальцбурга о досудебном содержании подозреваемого под стражей. Он заключил, что не существует риска побега или совершения нового преступления со стороны подозреваемого. Ему запрещены контакты с представителями армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 70-летний отставной офицер был задержан в Верхней Австрии в ночь на 10 ноября. Предположительно, он занимался шпионской деятельностью в пользу России с 90-х годов, за что получил вознаграждение в размере €300 тыс.

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Политическая жизнь Австрии
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