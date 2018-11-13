Назарбаев призвал активизировать переговоры по ядерному разоружению

Астана, , 14:46 — REGNUM Ядерным державам необходимо активизировать переговоры по сокращению ядерных арсеналов и созданию безъядерных зон, заявил 13 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Астанинского клуба, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава государства считает, что для обеспечения безопасности ядерным державам необходимо выстроить доверительный диалог. Назарбаев с сожалением отметил, что сегодня доверие между странами ослабло.

Президент добавил, что несколько государств стали обладателями ядерного оружия после принятия договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на форуме по обсуждению ядерных вопросов в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что безъядерные зоны могут добиться больших успехов в случае тесного и эффективного взаимодействия друг с другом.

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