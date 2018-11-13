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Бывший глава минздрава Северной Осетии стал советником главы республики

Политика

Уволенный с поста министра Михаил Ратманов получил новое назначение

Владикавказ, 13 ноября 2018, 14:41 — REGNUM  В Северной Осетии назначен новый советник главы региона. Им стал Михаил Ратманов — бывший министр здравоохранения республики. После его отставки с должности руководителя минздрава он работал в такой же должности в Самаре, передает телеканал «Осетия-Ирыстон». Информацию о своем новом назначении он подтвердил телекомпании.

Напомним, Михаил Ратманов возглавлял министерство здравоохранения Северной Осетии с сентября 2016 года, приехав в регион из Ивановской области. После своей отставки в октябре 2018 года он стал главой минздрава Самарской области. На этом посту он сменил Геннадия Гридасова, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сотрудники медучрежнений РСО-Алании не раз высказывали недовольство управлением системой здравоохранения республики. Осетинские медики даже выходили на протестные акции против назначенца из Ивановской области — 40-летнего кандидата медицинских наук и жаловались на него Владимиру Путину, сообщал портал «Кавказ.Реалии».

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