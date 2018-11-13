Назарбаев: санкции являются важнейшей проблемой геоэкономики Евразии

Астана, , 14:16 — REGNUM Экономические санкции, вводимые отдельными государствами в одностороннем порядке, являются важнейшей проблемой геоэкономики всей Евразии, заявил 13 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Астанинского клуба, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства обозначил в качестве проблемы для экономики всего континента ответные контрсанкции. Назарбаев также указал на вероятность возникновения полномасштабной военной конфронтации в некоторых частях «большой Евразии».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на заседании Астанинского клуба президент Казахстана заявил, что в последнее время снижается уровень управляемости геополитического соперничества между Россией, Китаем и Казахстаном.

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