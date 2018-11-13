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Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Политика

Дипломат по совместительству будет занимать должность полномочного представителя Белоруссии при Экономическом совете СНГ и ОДКБ

Минск, 13 ноября 2018, 14:09 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим решением назначил бывшего вице-премьера республики Владимира Семашко новым послом Белоруссии в России. Об этом сообщает 13 ноября «БелТА».

Отмечается, что дипломат по совместительству будет занимать должность полномочного представителя Белоруссии при Экономическом совете Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, на Семашко возложены функции спецпредставителя Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ и ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко подчеркнул, что руководство Белоруссии готово выдвинуть три кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ.

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Внешняя политика Белоруссии
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