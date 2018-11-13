Священный синод УПЦ проводит заседание в Киеве

Киев, , 14:01 — REGNUM В Киеве началось заседание Священного синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Оно проходит на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в резиденции её предстоятеля.

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Как добавил представитель синодально-информационного отдела УПЦ, епископ Климент, слова которого приводит ТАСС, собравшиеся решают «вопросы церковной жизни». Связано ли проведение заседания с предстоящей встречей украинского лидера Петра Порошенко с архиереями УПЦ, представитель церкви не уточнил.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в актовом зале Киево-Печерской лавры президент Украины Пётр Порошенко встретится с руководством УПЦ Московского патриархата. Речь будет идти о поддержке создаваемой на Украине поместной церкви. По мнению экспертов, украинский лидер может попробовать заручиться поддержкой части руководства УПЦ МП, чтобы с их помощью обрести влияние на новую структуру, создаваемую на Украине Константинопольским патриархатом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября синод Константинопольского патриархата аннулировал грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и принял заявление о восстановлении в Киеве ставропигии Константинопольского патриархата. Кроме того, с лидеров украинских раскольников — главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария была снята анафема, наложенная Русской православной церковью.

В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.

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