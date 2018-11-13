Назарбаев: «Масштабные кризисы возможны как никогда»

Астана, , 14:06 — REGNUM Уровень управляемости геополитического соперничества между Россией, Китаем и США в последнее время резко снижается, и масштабные кризисы возможны как никогда, заявил 13 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Астанинского клуба, сообщает 13 ноября агентство «Казинформ».

"Недопонимания, просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации», — отметил глава государства.

Он добавил, что существующей конфронтации между мировыми лидерами не наблюдалось давно. События становятся все менее предсказуемыми. Назарбаев считает, что постбиполярный мировой порядок уходит в прошлое, и формируются контуры «Большой Евразии».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на заседании Астанинского клуба Нурсултан Назарбаев заявил, что клубок неразрешённых проблем на Ближнем Востоке может вернуть в регион «призрак большой войны».

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