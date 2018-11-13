Врио главы Липецкой области встретился с полпредом президента

Липецк, , 13:55 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев встретился с временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Как сообщила пресс-служба областной администрации, встреча прошла 12 ноября в Москве.

В ходе беседы обсуждались реализация стратегических инициатив президента, актуальные задачи, стоящие перед регионом, и меры для их решения. Игорь Артамонов отчитался о проделанной в качестве врио руководителя области работе за месяц. В частности, он проинформировал Щёголева о том, что в регионе практически решена проблема обманутых дольщиков. Возобновлено строительство 11 незавершенных объектов из 14, по остальным дорабатываются дорожные карты.

«В следующем году 90% дольщиков получат новое жилье. Почти все они ждут квартиры в микрорайоне «Европейский». Два жилых дома планируется ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2019-го», — сообщил Игорь Артамонов.

Особое внимание Игорь Щёголев и врио главы региона уделили наиболее проблемным для Липецкой области сферам — ЖКХ, здравоохранению, дорогам, транспорту и спортивной инфраструктуре. Игорь Артамонов рассказал полпреду о тех мерах, которые принимаются в регионе для улучшения ситуации, и ходе их реализации.