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Упадок, бедность и эмиграция — главные угрозы для Украины: опрос

Политика

78% считает нынешний курс страны неправильным

Киев, 13 ноября 2018, 13:56 — REGNUM  Тремя наиболее актуальными угрозами для Украины являются экономический упадок, массовый отъезд граждан за границу, и нарастающая нищета, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 13 ноября на официальной странице организации.

Упадок и эмиграцию считают угрозой стране 59% опрошенных, нищету — 51%.

Основными проблемами общегосударственного уровня признаны военный конфликт в Донбассе — 66%, и коррупция — 43%.

47% опрошенных всё ещё поддерживают «вступление» Украины в Евросоюз, 31% выступает за прекращение войны в Донбассе с сохранением нынешнего состояния, 27% не против предоставить Донбассу федеративный статус в составе Украины, а продолжение войны поддерживает 17% опрошенных.

Отметим, что Россию считают «агрессором» 63% граждан Украины, в то время как 22% не разделяют эту мысль.

Лидером предвыборной гонки остаётся Юлия Тимошенко. За неё готовы проголосовать 21% жителей Украины. На втором месте комик Владимир Зеленский, его поддерживает 11% опрошенных. Юмористу несколько уступает действующий президент Украины Пётр Порошенко с 10% поддержки.

Порошенко лидирует в антирейтинге — за него ни при каких условиях не проголосуют около половины опрошенных. По данным социологов, он проигрывает любому кандидату, вышедшему с ним во второй тур.

Напомним, прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главными проблемами Украины являются коррупция и «жаба», которая душит миллионы граждан Украины, заставляя их завидовать успешным и богатым людям.

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Социологические опросы
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