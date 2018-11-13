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Назарбаев: на Ближний Восток может вернуться «призрак большой войны»

Политика

13 ноября в Казахстане проходит заседание Астанинского клуба

Назарбаев: на Ближний Восток может вернуться «призрак большой войны»
Сальвадор Дали. Мягкая конструкция с вареной фасолью. Предчувствие гражданской войны (фрагмент). 1936

Астана, 13 ноября 2018, 13:45 — REGNUM  Клубок неразрешённых проблем на Ближнем Востоке может вернуть в регион «призрак большой войны», заявил 13 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Астанинского клуба, сообщает 13 ноября агентство «КазТАГ».

Глава государства отметил, что сохраняется вероятность полномасштабной военной конфронтации в некоторых частях Евразии. В частности, нестабильность на Ближнем Востоке вызвана кризисом в Сирии, сохранением напряженности в Ираке, гражданской войной в Ливии и другими факторами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 ноября в Казахстане проходит заседание Астанинского клуба с участием руководителей аналитических центров, политических деятелей и мировых экспертов.

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Политическая жизнь Казахстана
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