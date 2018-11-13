«Адмирал Кузнецов» будет передан Минобороны вовремя, несмотря на инцидент

Москва, , 13:50 — REGNUM Необходимость устранения повреждений на авианосце «Адмирал Кузнецов», полученных при падении докового крана на палубу корабля, существенно не скажется на сроках ремонта, и авианесущий крейсер будет передан Минобороны в ранее установленный срок.

Об этом заявил 13 ноября глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на селекторном совещании в оборонном ведомстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

«Всё, что касается повреждений, полученных в результате нештатного погружения дока и связанных с падением механизмов на палубу авианосца, существенного влияния не окажет», — сказал глава ОСК. По словам Рахманова, «восстановление повреждений не принесет существенного отклонения от сроков выполнения ремонта».

В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что все необходимые работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» в плавучем доке были выполнены в полном объеме.

«В период с 17 сентября по 30 октября 2018 года в полном объеме были выполнены плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске», — сказал Криворучко на селекторном совещании.

По его словам, на корабле планируется произвести замену и ремонт элементов главной энергетической установки, модернизацию электроэнергетической системы, радиотехнического вооружения и средств ПВО, установить и модернизировать систему эксплуатации авиационного крыла крейсера. Работы по госконтракту о модернизации единственного российского авианосца должны быть завершены до конца 2022 года.

Читайте также: Упавший кран пробил в «Адмирале Кузнецове» пятиметровую дыру

Напомним, плавучий док ПД-50 затонул в ночь на 30 октября в Мурманске во время планового выхода из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В ходе инцидента произошло обрушение докового крана № 2 на палубу крейсера. Корабль получил повреждения взлетной палубы от упавшего крана, сейчас он находится на 35-м судоремонтном заводе. В инциденте пострадали четыре человека, двое из которых остаются в больницах, один числится пропавшим без вести.

Специально созданная комиссия приступила к оценке нанесенного ущерба. Уже известно, что значительных повреждений «Адмирал Кузнецов» не получил.

Читайте ранее в этом сюжете: «Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений — Минобороны РФ