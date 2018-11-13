Власти Симферополя изменили условия отбора на пост градоначальника

Симферополь, , 13:34 — REGNUM Депутаты Симферопольского городского совета единогласно проголосовали за внесение изменений в условия конкурса на замещение должности главы администрации города. Решение принято 13 ноября на сессии горсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Теперь кандидатам необходимо подавать декларацию о доходах не только в городской совет и администрацию Симферополя, но и в комитет противодействия коррупции РК», — заявил председатель горсовета Виктор Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что изменения в порядок проведения конкурса на должность главы администрации Симферополя также предполагают снижение требований о стаже работы к соискателям.

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