Астана, , 13:33 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с бывшим председателем Еврокомиссии Мануэлем Баррозу и пригласил его на заседание Астанинского клуба, сообщили 13 ноября в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отметил, что поддержка Баррозу позволила подписать соглашение о партнёрстве Казахстана с Европейским союзом. Экс-председатель Еврокомиссии отметил, что Казахстан сохранил свою стабильность и играет важную роль в регионе.

Напомним, 12­-13 ноября в Астане проходит заседание Астанинского клуба, в рамках которого политики и эксперты обсуждают геополитические тенденции развития Евразии. В работе клуба принимают участие 14 руководителей аналитических центров, 20 политических деятелей высокого уровня и 15 мировых экспертов.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан стал стратегическим партнером ЕС

Читайте развитие сюжета: Назарбаев: на Ближний Восток может вернуться «призрак большой войны»