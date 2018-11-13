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Милонов откажется от депутатской надбавки к пенсии и всем советует

Политика

Добровольный отказ от надбавок к пенсиям депутатов и сенаторов станет возможен по закону с 1 января 2019 года

Санкт-Петербург, 13 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  Депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что добровольно откажется от ежемесячной доплаты к пенсии, положенной депутатам и членам Совета Федерации. Милонов высказал надежду, что аналогичным образом поступят другие думские депутаты и его бывшие коллеги из Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Напомним, впервые о своем намерении отказаться от депутатской надбавки к пенсионному обеспечению Милонов сообщил в августе, после того, как с инициативой отмены пенсионных преференций для депутатов и сенаторов выступил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Как сообщил Милонов изданию «Петербургский дневник», федеральным и региональным депутатам следует отказаться от пенсионных прибавок из-за сложной социально-экономической обстановки в стране.

«Это будет честно и справедливо. Если у нас не очень хороши дела с пенсионным обеспечением, то мы не имеем права как депутаты давать себе дополнительные льготы, которых нет у обычных граждан. Я считаю это аморальным», — сказал Виталий Милонов.

Он рассчитывает на то, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга также откажутся от своих надбавок к пенсии.

Отказ от надбавок к пенсии парламентариев станет возможным с 1 января 2019 года согласно закону, принятому Госдумой, одобренному Советом Федерации и подписанному президентом. Желающий отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии должен будет подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. Отказ не имеет обратной силы.

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Пенсионная реформа
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