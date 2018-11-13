Юрков: Предложение о смене статуса Мезенского района требует прояснения

Москва, , 13:15 — REGNUM Возможное признание Мезенского района Архангельской области территорией проживания ненецкого народа, ранее предложенное правительству Советом по правам человека (СПЧ), вряд ли вызовет какие-либо конфликты на межнациональной почве, однако подобное решение должно быть серьёзно обосновано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил депутат Госдумы от Архангельской области, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков.

«Я думаю, что особого конфликта не будет. Ненцы, как и поморы, все достаточно толерантные и терпимые. Я не думаю, что возникнут какие-то волнения по этому поводу», — заявил Юрков.

Тем не менее, вопрос требует дополнительного прояснения, отметил он. Рекомендация СПЧ могла быть продиктована тем, чтобы скорректировать действие нового пенсионного законодательства, допустил депутат.

«Вопрос — что это даст самому району? Если это позволит попасть в какие-то программы по коренным малочисленным народам. Нужно поразбираться в этом вопросе. Если они попадают в коренные малочисленные народы, они, соответственно, подпадают и под стаж пенсионный, который действует на сегодняшний момент», — пояснил Юрков.

Ранее по итогам 20-го выездного заседания Совет по правам человека выпустил рекомендации правительству, подписанные председателем СПЧ Михаилом Федотовым. Помимо прочего, СПЧ рекомендовал правительству признать Мезенский район Архангельской области территорией проживания ненецкого народа. Предложение вызвало много вопросов, поскольку «территориальный спор», связанный с этими землями, был закрыт более четырёх веков назад. Так, в 1545 году, разобрав жалобы ненцев, царь Иван IV Грозный распорядился передать ненцам на владение Тиманскую и Канинскую тундру, которые затем вошли в состав Мезенского уезда Архангельской губернии, а сейчас находятся в составе Ненецкого автономного округа (НАО).