Глава МВД Франции подпишет приказ о риске радикализации ислама

Париж, , 13:17 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подпишет приказ о риске радикализации ислама во французских муниципалитетах, который будет адресован мэрам, сообщает Le Figaro.

Данное обещание было сделано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава МВД Франции пояснил, что «мы хотим организовать диалог с мэрами, так как последние знают граждан, проживающих в муниципалитете, их семейные ситуации, которые могут привести к радикализации».

«Когда мэр сообщает нам какую-либо информацию, он должен получить четкий и ясный ответ. Нужна полная прозрачность», — подчеркнул Кристоф Кастанер.

Кроме того, министр внутренних дел напомнил, что террористическая угроза во Франции остается высокой. В 2019 году «48 человек, осужденных за события, связанные с терроризмом, выйдут по истечению срока приговора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года французские правоохранительные органы предотвратили шесть террористических атак.

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