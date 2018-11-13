Вторник, 13 Ноября 2018 года
14:29:32 МСК

Глава МВД Франции подпишет приказ о риске радикализации ислама

Политика

«Мы хотим организовать диалог с мэрами», — заявил министр внутренних дел Франции

Глава МВД Франции подпишет приказ о риске радикализации ислама
Getty Images
Радикальный исламизм

Париж, 13 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подпишет приказ о риске радикализации ислама во французских муниципалитетах, который будет адресован мэрам, сообщает Le Figaro.

Данное обещание было сделано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава МВД Франции пояснил, что «мы хотим организовать диалог с мэрами, так как последние знают граждан, проживающих в муниципалитете, их семейные ситуации, которые могут привести к радикализации».

«Когда мэр сообщает нам какую-либо информацию, он должен получить четкий и ясный ответ. Нужна полная прозрачность», — подчеркнул Кристоф Кастанер.

Кроме того, министр внутренних дел напомнил, что террористическая угроза во Франции остается высокой. В 2019 году «48 человек, осужденных за события, связанные с терроризмом, выйдут по истечению срока приговора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года французские правоохранительные органы предотвратили шесть террористических атак.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Франции: в стране за 2018 год предотвращены шесть терактов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить