Киев обвинили в использовании «Нафтогаза» для смены неугодных мэров

Кривой Рог, Украина, , 13:03 — REGNUM «Украинские власти используют компанию «Нафтогаз Украина» для того, чтобы снимать с должностей неугодных мэров. В частности, власти пытаются отправить в отставку мэра города Кривой Рог Юрия Вилкула». Об этом 13 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«На провластных сайтах появились сообщения, что в Кривом Роге создали группы за отстранение от должности мэра Вилкула. Это уважаемый человек, он много лет является мэром Кривого Рога. К сожалению, его недостаток в том, что его сын — известный народный депутат и кандидат в президенты (сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул — ИА REGNUM ). Не исключено, что здесь есть мощная политическая подоплека, когда отключением газа в отдельных городах пытаются вызвать там изменение власти, пытаются заставить уволить мэров, назначить своих людей. Идет борьба за админресурс ввиду приближающейся избирательной кампании. В этом смысле ситуация в Кривом Роге очень показательна», — сказал Суслов.

Экс-министр экономики раскритиковал Киев за ввод незаконной практики коллективной ответственности в вопросе оплаты коммунальных услуг. Суслов считает, что за такие действия правительство Украины должно уйти в отставку.

«Ситуация необычна тем, что «Нафтогаз» пытается ввести систему коллективной ответственности. Подавляющее большинство людей не имеет долгов. Кто-то, может, и не платит, но санкции вводятся против всех и отключают всех. Вводится незаконная практика коллективной ответственности. Возникает вопрос: если мой сосед не платит, почему отключают у меня, если я плачу? Здесь Верховной раде нужно разобраться. Санкции должны применяться к тем, кто не платит, пусть и в судебном порядке… Это наглое, демонстративное нарушение прав граждан, которые платят и готовы платить… Назревает отставка правительства, если они будут продолжать такую политику», — считает Суслов.

Он считает, что на Украине начались «холодные бунты», чего раньше никогда не было.

«Ситуация необычна тем, что в Украине пошли «холодные бунты». В Кривом Роге дошло до того, что люди захватили газовые узлы и сами запустили четыре котельные из шести. Все это говорит, что ситуация в таких городах на грани взрыва, где «Нафтогаз» продолжает свою неправильную политику наступления на права граждан. Идут на то, что даже в морозы отключают людей от тепла. Морозы начинаются, температура во многих городах около нуля. Почему так происходит? Потому что такова государственная политика в Украине», — добавил Суслов.

Он возмутился, что правительство Украины разрешило «Нафтогазу» отключать от отопления целые города.

«Под предлогом того, что люди не платят, которые не получают достаточных зарплат, пенсий и пособий, им отключают газ, несмотря на зиму. Раньше такого не было. Верховная рада принимала решение, которое запрещало в зимний сезон выставлять людей на мороз. Все это чревато большими бунтами. В этом году у нас есть нововведение и «Нафтогаз» принял решение о том, что должников будут беспощадно отключать, несмотря на любые морозы. Поскольку у нас невозможно отключить отдельных неплательщиков, поэтому отключают и тех, кто платит, отключают целыми домами. И вот, как выяснилось, есть необычная ситуация — отключают целыми городами, как Кривой Рог, как Смела, как целый ряд других городов», — подытожил Суслов.

Как сообщалось, 12 ноября вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко признал наличие проблем с запуском отопления в гг. Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское и Шепетовка.

«Вопрос в финансовых расчетах между финансовыми субъектами — между НАК «Нафтогазом», коммунальными предприятиями и ТЭЦами. Как и в прошлый год вопрос Смелы, как и в прошлый год вопрос Шепетовки, которые передали каким-то предприятиям свою коммунальную собственность, а сейчас судятся с ними. Судебные тяжбы не дают возможность вовремя подключить. Мы поддерживаем их в вопросе реструктуризации долгов», — сказал Зубко.

Напомним, 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ Криворожской теплоцентрали. Несмотря на похолодание, часть города остается без отопления.

По данным пресс-службы, в заложниках удерживаются технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка.