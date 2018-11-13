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КНР: Никто не может помешать Пекину сотрудничать со странами Тихого океана

Политика

Намерения Китая дружественные

Пекин, 13 ноября 2018, 12:56 — REGNUM  Ни одна стране не сможет помешать Китаю поддержать взаимодействие с островными государствами в Тихом океане, заявил 13 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзегуан, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в преддверии саммита между председателем КНР Си Цзиньпинем и лидерами стран Тихого океана.

«Другие страны не должны мешать дружественным сотрудничеству и обмену Китая с островными государствами», — отметил дипломат.

Против распространения влияния Китая на регион, богатый природными ресурсами, выступает, в частности, Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил на прошлой неделе, что Канберра выделит этим странам 3 млрд австралийских долларов ($2,18 млрд) на осуществление инфраструктурных проектов.

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Политика Китая
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