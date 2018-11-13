Госдума прекратила депутатские полномочия Александра Сидякина

Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Александра Сидякина («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, Госдума приняла соответствующее постановление.

Решение принято в связи с назначением его руководителем администрации главы Башкирии.

«Он всегда имел активную позицию и много сделал для того, чтобы законы в интересах наших граждан принимались, зачастую был сам инициатором законодательных инициатив», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.