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Госдума прекратила депутатские полномочия Александра Сидякина

Политика

В связи с новым назначением

Москва, 13 ноября 2018, 12:52 — REGNUM  Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Александра Сидякина («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, Госдума приняла соответствующее постановление.

Решение принято в связи с назначением его руководителем администрации главы Башкирии.

«Он всегда имел активную позицию и много сделал для того, чтобы законы в интересах наших граждан принимались, зачастую был сам инициатором законодательных инициатив», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Государственная дума РФ VII созыва
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