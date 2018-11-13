Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о детском омбудсмене

Москва, , 12:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на создание в России института уполномоченного по правам ребенка в России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября. Инициативы вынесены в Госдуму президентом РФ.

Определяются особенности правового положения, основные задачи, полномочия уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, требования, порядок рассмотрения обращений, а также основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в регионах.

Предполагается, что уполномоченный будет обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов госвласти или местного самоуправления, их должностных лиц в защиту прав и законных интересов детей, участвовать по собственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов детей, проводить проверку информации, изложенной в обращениях на имя уполномоченного, либо иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей или непринятия органами исполнительной власти либо органами местного самоуправления, образовательными, медицинскими и социальными организациями и должностными лицами мер по обеспечению и защите прав и законных интересов детей.

Уполномоченные по правам ребенка получают право отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей.

Еще один законопроект предполагает освобождение уполномоченного от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, при его обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов детей.

Уполномоченный назначается на должность президентом РФ сроком на 5 лет, одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд, полномочия уполномоченного могут быть досрочно прекращены по решению президента РФ.

В ходе дискуссии звучали предложения наделить детского омбудсмена правом законодательной инициативы, то есть вносить в Госдуму законопроекты от своего имени.

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