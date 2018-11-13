ЦИК Бангладеш разместит военных на участках с электронным голосованием

Дакка, , 14:52 — REGNUM Секретарь центральной избирательной комиссии Бангладеш Хелал Уддин Ахмед сообщил, что на избирательных участках с применением системы электронного голосования будут размещены подразделения сухопутных войск страны. По сообщению бангладешского новостного издания «Эй самай», соответствующее заявление было сделано на специально созванной пресс-конференции.

Секретарь ЦИК также подчеркнул, что подразделения, обеспечивающие охрану правопорядка на соответствующих избирательных участках, пройдут тренинг по основам использования машин для электронного голосования. Генеральный штаб сухопутных войск пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

Как стало известно позже, центральная избирательная комиссия Бангладеш пообещала отказаться от использования машин для электронного голосования в том случае, если население страны не испытывает доверия к подобному методу голосования. 12 ноября соответствующее заявление сделала член ЦИК Кабита Кханам.