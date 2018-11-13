В Симферополе объявлено о конкурсе на пост главы города

Симферополь, , 12:27 — REGNUM В пятницу, 16 ноября, будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя, который завершится через 20 дней. Об этом 13 ноября журналистам сообщил председатель городского совета Виктор Агеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Конкурс будет открытый, участвовать в нём может любой желающий. Я уверен, что бывший первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Наталья Маленко, которая будет принимать в нём участие, хорошо понимает и знает Симферополь и его проблемы, поскольку она долгое время работала в Симферопольском районе, в Государственном Совете. Она знает ситуацию изнутри и в состоянии решить накопившиеся вопросы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента на внеочередной сессии согласовали отставку с поста заместителя председателя парламента Натальи Маленко. Завтра симферопольский горсовет назначит её на должность врио главы администрации крымской столицы.

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