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Канада ведет переговоры с Исламабадом о предоставлении убежища Асие Биби

Политика

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что правительство страны ведет переговоры о предоставлении христианке Асие Биби убежища

Канада ведет переговоры с Исламабадом о предоставлении убежища Асие Биби
Антон Привальский © ИА Красная Весна
Переговоры

Исламабад, 13 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  12 ноября во время визита в Париж по случаю 100-летнего юбилея Компьенского перемирия премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал интервью касательно позиции его страны в деле о пакистанской христианке Асие Биби. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Трюдо сообщил журналистам, что правительство Канады ведет переговоры с Исламабадом о предоставлении Асие Биби убежища.

31 октября с Асии Биби решением Верховного суда Пакистана были сняты обвинения в богохульстве, грозившие ей смертной казнью. Решение высшей судебной инстанции привело к масштабным беспорядкам в стране, в ходе которых радикальные исламисты призвали к расправе над судьями, отменившими приговор христианке.

Асия Биби была отправлена в безопасное место, а правительство заключило с протестующими соглашение, обязавшись не выпускать христианку из страны и не препятствовать пересмотру ее дела. Семья Асии Биби уже обратилась к правительствам Великобритании, Нидерландов и США с просьбой о предоставлении убежища.

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Зарубежная хроника
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