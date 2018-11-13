Канада ведет переговоры с Исламабадом о предоставлении убежища Асие Биби

Исламабад, , 14:56 — REGNUM 12 ноября во время визита в Париж по случаю 100-летнего юбилея Компьенского перемирия премьер-министр Канады Джастин Трюдо дал интервью касательно позиции его страны в деле о пакистанской христианке Асие Биби. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Трюдо сообщил журналистам, что правительство Канады ведет переговоры с Исламабадом о предоставлении Асие Биби убежища.

31 октября с Асии Биби решением Верховного суда Пакистана были сняты обвинения в богохульстве, грозившие ей смертной казнью. Решение высшей судебной инстанции привело к масштабным беспорядкам в стране, в ходе которых радикальные исламисты призвали к расправе над судьями, отменившими приговор христианке.

Асия Биби была отправлена в безопасное место, а правительство заключило с протестующими соглашение, обязавшись не выпускать христианку из страны и не препятствовать пересмотру ее дела. Семья Асии Биби уже обратилась к правительствам Великобритании, Нидерландов и США с просьбой о предоставлении убежища.