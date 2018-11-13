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Ушло в отставку руководство администрации Симферополя

Политика

Все заместители экс-главы администрации Симферополя написали заявления об увольнении

Симферополь, 13 ноября 2018, 12:26 — REGNUM  Руководство городской администрации Симферополя ушло в отставку. Об этом 13 ноября сообщил журналистам председатель городского совета Виктор Агеев.

По его словам, все заместители экс-главы администрации Симферополя Игоря Лукашёва написали заявления об увольнении. Ранее сообщалось, что сам мэр столицы республики по предложению главы Крыма Сергея Аксёнова написал заявление об увольнении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал работу администрации Симферополя «беспомощной» и «неэффективной», подчеркнув, что проблемы с ремонтом дорог, а также с организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора лишь усугубляются.

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