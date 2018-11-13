Владимирская область осталась без главного по ЖКХ

Владимир, , 12:24 — REGNUM Администрацию Владимирской области покинула первый заместитель губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 13 ноября стал последним рабочим днем вице-губернатора.

«Указ об освобождении её от замещаемой должности подписал глава региона Владимир Сипягин», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что Лидия Смолина была назначена на эту должность в феврале 2016 года. До этого она работала директором департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации.

Отметим, что в администрации Владимирской области идет целая волна увольнений. Так, 12 ноября в отставку ушел заместитель губернатора Сергей Невзоров, который курировал развитие информационного общества. До этого свои посты покинули первый заместитель губернатора Алексей Конышев, замгубернатора по строительству Ренат Чагаев и заместитель по социальной политике Михаил Колков. Все они работали в администрации бывшего губернатора Светланы Орловой, которая в сентябре 2018 года проиграла второй тур выборов кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Кто займет освободившиеся места, пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский губернатор уволил заместителя по информатизации