Симферополь получит нового главу 14 ноября – с приставкой «врио»

Симферополь, , 12:23 — REGNUM Симферопольские депутаты завтра, 14 ноября, согласуют Наталью Маленко на должность врио главы администрации крымской столицы. Об этом 13 ноября журналистам сообщил председатель городского совета Виктор Агеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, тогда же будет формально завершена процедура отставки бывшего градоначальника Игоря Лукашёва и его заместителей.

«Мы должны оперативно сформировать новый состав администрации. До проведения конкурса будущий первый зам главы города также станет временно исполняющим обязанности градоначальника. После с Маленко будет заключён контракт и начнётся формирование заместителей, которых мы, скорее всего, на сессии в пятницу будем утверждать», — отметил Виктор Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Натальи Маленко, в данный момент в крымской столице важнее всего — нормально завершить финансовый год и решить все самые острые хозяйственные проблемы.

«Предстоит кропотливая и сложная работа. В команде, с которой я буду её делать, наверное, в течение года выйдем на результат», — подчеркнула основной кандидат на пост главы города.

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