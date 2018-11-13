Правительство Пакистана: незаконные доходы вернутся из-за границы не скоро

Исламабад, , 17:50 — REGNUM На пресс-конференции в Лахоре (провинция Панджаб) Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри рассказал журналистам о ходе правительственной кампании по возвращению отмытых доходов из-за границы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр заявил, что процесс возвращения денег займет много времени, так как Пакистан не может добиться этого самостоятельно. Подчеркнув, что для завершения кампании Пакистану необходима помощь других государств, Чаудхри призвал журналистов не спешить с выводами о провале инициативы правительства.

Возвращение всех незаконных доходов пакистанских граждан, выведенных за границу, стало одним из главных предвыборных обещаний правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»). По мнению премьер-министра страны Имрана Хана, возвращение средств на родину должно способствовать улучшению экономической ситуации в стране. Ранее Пакистан подписал соглашения о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег с Великобританией и Швейцарией.