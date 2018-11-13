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Акция протеста «желтых жилетов» во Франции: полиции разрешено вмешаться

Политика

Акция протеста автомобилистов запланирована на 17 ноября 2018 года

Париж, 13 ноября 2018, 12:22 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиция будет вмешиваться, чтобы предотвратить «полное столпотворение» автомобилистов в день мобилизации «желтых жилетов» 17 ноября, выступающих против повышения цен на топливо, сообщает Le Figaro.

«Я прошу, чтобы не было полного столпотворения. Там, где будет полная блокада и, следовательно, угроза безопасности, мы будем вмешиваться», — заявил глава МВД Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса BVA, две трети автомобилистов во Франции поддержат движение «желтых жилетов», национальную акцию против повышения цен на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: 65% автомобилистов во Франции поддержат акцию «желтых жилетов» — опрос

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Политическая жизнь Франции
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