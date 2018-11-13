Акция протеста «желтых жилетов» во Франции: полиции разрешено вмешаться

Париж, , 12:22 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиция будет вмешиваться, чтобы предотвратить «полное столпотворение» автомобилистов в день мобилизации «желтых жилетов» 17 ноября, выступающих против повышения цен на топливо, сообщает Le Figaro.

«Я прошу, чтобы не было полного столпотворения. Там, где будет полная блокада и, следовательно, угроза безопасности, мы будем вмешиваться», — заявил глава МВД Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса BVA, две трети автомобилистов во Франции поддержат движение «желтых жилетов», национальную акцию против повышения цен на топливо.

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