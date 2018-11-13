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Глава ВВС Индии: мы полостью готовы к угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе

Политика

Начальник штаба ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа заявил о готовности индийской авиации противостоять новым угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе

Нью-Дели, 13 ноября 2018, 18:31 — REGNUM  В ходе пресс-конференции Начальник штаба ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа рассказал журналистам о состоянии индийской авиации. По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, маршал назвал главные военные угрозы, с которыми приходится сталкиваться Нью-Дели: перевооружение воинственных соседей, неразрешенные территориальные споры и террористические формирования.

Бирендер Сингх Дханоа прямо назвал инфраструктурные проекты КНР в Тибете и перевооружение китайских ВВС одной из главных угроз для индийских национальных интересов. При этом, как подчеркнул начальник штаба ВВС, индийская авиация полностью готова к противостоянию всем вызовам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Маршал Бирендер Сингх Дханоа также не исключил возможности применения ВВС Индии против террористов в контролируемом Пакистаном Кашмире.

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Зарубежная хроника
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