Глава ВВС Индии: мы полостью готовы к угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе

Нью-Дели, , 18:31 — REGNUM В ходе пресс-конференции Начальник штаба ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа рассказал журналистам о состоянии индийской авиации. По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, маршал назвал главные военные угрозы, с которыми приходится сталкиваться Нью-Дели: перевооружение воинственных соседей, неразрешенные территориальные споры и террористические формирования.

Бирендер Сингх Дханоа прямо назвал инфраструктурные проекты КНР в Тибете и перевооружение китайских ВВС одной из главных угроз для индийских национальных интересов. При этом, как подчеркнул начальник штаба ВВС, индийская авиация полностью готова к противостоянию всем вызовам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Маршал Бирендер Сингх Дханоа также не исключил возможности применения ВВС Индии против террористов в контролируемом Пакистаном Кашмире.