В Екатеринбурге главой Счётной палаты стал полковник внутренней службы

Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM Счётную палату города Екатеринбурга возглавил полковник МВД Андрей Порунин. Решение было принято депутатами городской думы VII созыва на пятом заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кандидатура Андрея Порунина была безальтернативной, что вызвало вопросы у некоторых депутатов. Тем не менее большинством голосов депутатов его кандидатура была утверждена.

Андрей Порунин родился и вырос в Екатеринбурге. Он окончил школу милиции, и служил в органах МВД. В ходе пленарного заседания Андрей Порунин сообщил депутатам, что имеет опыт, связанный с финансовой ревизией отчётных документов органов внутренних дел.

Напомним, что ранее счётную палату Екатеринбурга возглавлял Алексей Бубнов. На данный момент он получил должность вице-мэра города.

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