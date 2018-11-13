Индия и Сингапур начали военно-морские учения

Нью-Дели, , 17:17 — REGNUM ВМФ Индии и Сингапура приступили к совместным военно-морским учениям в Бенгальском заливе и Андаманском море.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, учения продлятся 12 дней. С индийской стороны в них примут участие лучшие корабли ВМФ Индии, такие как INS Shakti, INS Satpura, INS Sukanya и другие. Цель у нынешних индийско-сингапурских учений расплывчата: усилить взаимодействие двух стран в области военно-морской обороны, однако эксперты видят у такого взаимодействия явный антикитайский подтекст.

Официальный представитель ВМФ Индии капитан Дике Шарма назвал индийско-сингапурские учения «беспрецедентными». Индия и Сингапур проводят военно-морские учения с 1994 года. В последние годы масштаб и интенсивность взаимодействия между двумя странами в военной сфере неуклонно росли.