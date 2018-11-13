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Япония зафиксировала массовое нахождения лодок КНДР в экономической зоне

Политика

Японской береговой охраной было зарегистрировано в общей сложности 89 рыболовных судов КНДР в водах Японского моря

Токио, 13 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  По данным японского правительства, 89 северокорейских рыболовных судов незаконно находились в японской исключительной экономической зоне. Эта цифра превысила прошлогодний показатель на 59 единиц. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», северокорейские суда ведут незаконный промысел, как предполагается, с целью получения иностранной валюты путем контрабанды. Наиболее серьезной проблемой стали суда в богатом рыболовном районе Яматотай, где уже происходит развертывание японских патрульных катеров.

По словам эксперта по КНДР и профессора университета Кансай Ли Янг Хва, Северная Корея вынуждена идти на такие меры в условиях жестких экономических санкций.

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Зарубежная хроника
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