Япония зафиксировала массовое нахождения лодок КНДР в экономической зоне

Токио, , 15:23 — REGNUM По данным японского правительства, 89 северокорейских рыболовных судов незаконно находились в японской исключительной экономической зоне. Эта цифра превысила прошлогодний показатель на 59 единиц. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», северокорейские суда ведут незаконный промысел, как предполагается, с целью получения иностранной валюты путем контрабанды. Наиболее серьезной проблемой стали суда в богатом рыболовном районе Яматотай, где уже происходит развертывание японских патрульных катеров.

По словам эксперта по КНДР и профессора университета Кансай Ли Янг Хва, Северная Корея вынуждена идти на такие меры в условиях жестких экономических санкций.