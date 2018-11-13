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Губернатор японской префектуры Окинава: жители против новой базы США

Политика

Губернатор Окинавы впервые посетил Соединенные Штаты и выступил в университете в Нью-Йорке

Губернатор японской префектуры Окинава: жители против новой базы США
Иллюстрация: Okinawa.marines.mil
Американская военная база на Окинаве. Флаги США и Японии

Токио, 13 ноября 2018, 16:09 — REGNUM  Губернатор японской префектуры Окинави Денни Тамаки в ходе своей лекции в нью-йоркском университете обратился с просьбой проведения трехсторонних переговоров по переносу военной базы США в прибрежную зону Хеноко в префектуре Окинава. В переговорах должна участвовать сама префектура, японское правительство и США. По информации японского информационного агентства «Джиджи», многие жители хотят, чтобы воздушная станция американской морской пехоты «Futenma» вообще вышла за пределы Окинавы. Чтобы донести желание жителей, Тамаки вступивший в должность в октябре этого года, направился в США. «Около 70% жителей Окинавы против этого плана. К сожалению, японское правительство и Вашингтон не учитывают мнение народа», — заявил губернатор.

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Зарубежная хроника
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