Губернатор японской префектуры Окинава: жители против новой базы США

Токио, , 16:09 — REGNUM Губернатор японской префектуры Окинави Денни Тамаки в ходе своей лекции в нью-йоркском университете обратился с просьбой проведения трехсторонних переговоров по переносу военной базы США в прибрежную зону Хеноко в префектуре Окинава. В переговорах должна участвовать сама префектура, японское правительство и США. По информации японского информационного агентства «Джиджи», многие жители хотят, чтобы воздушная станция американской морской пехоты «Futenma» вообще вышла за пределы Окинавы. Чтобы донести желание жителей, Тамаки вступивший в должность в октябре этого года, направился в США. «Около 70% жителей Окинавы против этого плана. К сожалению, японское правительство и Вашингтон не учитывают мнение народа», — заявил губернатор.