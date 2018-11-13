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Новый командующий войсками ВВО представлен в Хабаровске

Политика

Ранее занимавший должность командующего войсками ВВО генерал-полковник Александр Журавлев на прошлой неделе был переведен на должность командующего войсками Западного военного округа

Хабаровск, 13 ноября 2018, 12:10 — REGNUM  Командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) назначен Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко, ранее занимавший должность замначальника Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба округа.

В военном ведомстве отметили, что нового командующего представил в зале военного совета штаба ВВО в Хабаровске замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Ранее занимавший должность командующего войсками ВВО генерал-полковник Александр Журавлев на прошлой неделе был переведен на должность командующего войсками Западного военного округа (ЗВО).

Добавим, звание Героя Российской Федерации присвоено генерал-лейтенанту Геннадию Жидко в 2017 году указом Президента РФ Владимира Путина. Также новый командующий войсками ВВО награжден орденами «За военные заслуги» и другими орденами и медалями.

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Министерство обороны России
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