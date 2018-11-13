Иордан планирует импортировать до трети газа из Египта – министр

Амман, , 12:10 — REGNUM Иордания намерена увеличить импорт природного газа из Египта, чтобы покрыть треть своего спроса на это топливо, заявила 13 ноября министр энергетики и минеральных ресурсов страны Хала Завати, сообщает британское агентство Reuters.

Поставки природного газа из Египта началась два месяца назад, но увеличение объемов импорта будет зависеть от строительства трубопровода между Иорданией и Ираком. По мнению Завати, в 2019 году Иордании потребуется 350 млн кубических футов газа в день.

«Иордания начала получать газ из Египта в сентябре. Пока поставки носят экспериментальный характер, направленный на проверку работы трубопровода, но мы надеемся в начале 2019 года увеличить эти объемы», — отметила она.

«Пока соглашение с Египтом не подписано. Сейчас ведутся переговоры об объемах поставок, но мы надеемся, что почти треть нужных стране объемов будет поставляться из Египта», — подчеркнула Завати.

Касаясь вопроса постройки трубопровода в Иорданию из Ирака, Завати указала на то, что Амман, одобривший соответствующее соглашение, по-прежнему ожидает начала его строительства со стороны Ирака.