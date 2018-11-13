Буржуазные партии Швеции против буржуазного кандидата на пост премьера

Стокгольм, , 15:04 — REGNUM 12 ноября спикер шведского парламента, тальман Андреас Норлен заявил о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра страны. Им стал лидер Умеренно-коалиционной партии Швеции и лидер буржуазного «Альянса за Швецию» Ульф Кристерссон. Однако шансов занять кресло премьер-министра у Кристерссона немного: для того, чтобы кандидатура была одобрена, необходимо, чтобы против проголосовало не более половины парламента, но лидеры ведущих партий уже заявляют о том, что не поддержат Кристерссона.

— Если буржуазные партии выступят против лидера буржуазной коалиции, это будет исторический момент, — заявила глава партии «Шведские демократы» Эбба Буш Тор.

В случае, если парламент отвергнет предложенную тальманом кандидатуру, тяжёлый внутриполитический кризис в Швеции продолжится.