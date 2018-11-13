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В афганской провинции Кундуз ликвидировано 25 боевиков

Политика

Столкновение произошло между силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кундуз, Афганистан, 13 ноября 2018, 18:18 — REGNUM  12 ноября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) произошло столкновение между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого было уничтожено по меньшей мере 25 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновение между правительственными силами и боевиками произошло на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в столкновении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силам безопасности и обороны оказывалась активная поддержка авиацией и артиллерией.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе боя было ранено около 31 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых числятся два высокопоставленных командира группировки.

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Зарубежная хроника
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