МВД Афганистана подтвердило значительное увеличение потерь личного состава

Кабул, , 15:39 — REGNUM Официальный представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш подтвердил информацию, что в последние несколько недель количество убитых солдат сил безопасности значительно возросло.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», одной из ключевых причин увеличения числа убитых солдат сил безопасности является активизация деятельности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри), Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), Фарьяб (столица провинции — г. Меймене), Урузган (столица провинции — Таринкот), Гор (столица провинции — г. Чагчаран) и Фарах (столица провинции — г. Фарах).

Наджиб Данеш также заявил, что в последнее время Национальные силы безопасности и обороны приняли участие в целом ряде миссий и стали играть более значимую роль в войне в Афганистане, поэтому число убитых солдат сил безопасности увеличилось.

Согласно последним сообщениям, все больше и больше мирных жителей покидают районы столкновений между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В боях обе стороны несут серьезные потери.