Майк Пенс: США продолжат оказывать сильнейшее давление на КНДР

Пхеньян, , 17:34 — REGNUM 12 ноября вице-президент США Майк Пенс в интервью газете Washington Post заявил, что США будут и впредь оказывать «беспрецедентное дипломатическое и экономическое давление» на Северную Корею. Именно решимость и твердость США позволили усадить КНДР за стол переговоров и запустить процесс ядерного разоружения, убеждён вице-президент. Также он обратился с призывом ко всем союзникам США в регионе сохранять давление на КНДР и имеющиеся санкции до тех пор, пока не будет достигнута полная и необратимая денуклеаризация. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Ранее аналогичную точку зрения высказывал госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что большое значение имеет содействие со стороны Китая как ближайшего союзника КНДР.

В свою очередь, КНДР требует от США встречных шагов, так как северокорейские власти уже сделали ряд значительных уступок. Однако США добиваются полного ядерного разоружения и лишь после этого готовы обсуждать снятие санкций и подписание декларации об окончании Корейской войны 1953 года.