Командующий силами США в Южной Корее посетил границу с КНДР

Пхеньян, , 19:54 — REGNUM Генерал Роберт Абрамс, возглавляющий американские вооруженные силы, размещённые в Республике Корея, посетил объединённую зону безопасности на границе Северной и Южной Кореи. В объединенной зоне безопасности располагается деревня Пханмунчжом, где было подписано перемирие по итогам Корейской войны 1953 года и где в апреле 2018 года встретились главы двух корейских государств — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Генерал приступил к несению службы в Республике Корея 8 ноября, и это стало его первой поездкой в демилитаризованную зону на границе. Роберт Абрамс обсудил с коллегами реализацию военного соглашения, заключенного в сентябре между КНДР и Республикой Корея и остался доволен прогрессом. Также генерал снова подтвердил приверженность союзническим обязательствам США в отношении Южной Кореи. Сообщается, что Роберт Абрамс прибыл на вертолете, приземлившись всего в 2,5 километрах от границы с КНДР. На данной территории действует бесполётный режим, поэтому появление вертолёта могло спровоцировать КНДР.