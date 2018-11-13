Южная Корея и Испания обменяются партиями военных самолетов

Сеул, , 19:47 — REGNUM Представители оборонных ведомств двух стран провели переговоры 12 ноября в Мадриде, обсудив подписание нового контракта. Стороны рассчитывают обменяться партиями военных самолетов. Переговоры стартовали ещё в июле на авиасалоне в Фарнборо и сейчас близки к своему завершению.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Испания собирается поставить в Республику Корея транспортные самолеты Airbus A400M и получить взамен несколько учебно-боевых Т-50 Golden Eagle и КТ-1. В ближайшие 4 года ВВС Испании получат 27 Airbus A400M — 6 из них планируется отправить в Южную Корею и принять 20 Т-50 и 30 КТ-1.

Если сделка состоится, для южнокорейской оборонной промышленности это станет крупнейшим военным контрактом в Европе. Кроме того, недавно сорвалась поставка учебно-боевых самолетов из Республики Корея в США, поэтому соглашение с Испанией представляет особенный интерес.

Сейчас на вооружении ВВС Республики Корея среди транспортных самолётов имеются лишь С-130 Hercules, однако А400М обладает в два раза большей грузоподъемностью и в полтора раза большей дальностью полетов.