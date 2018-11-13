Эрдоган назвал игрой решение США по наградам за лидеров РПК

Анкара, , 11:58 — REGNUM Решение Соединенных Штатов объявить награду за помощь в поимке трех лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) является игрой, на которую Анкара не купится, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы расцениваем это как игру, — цитирует Эрдогана Hurriyet. — Мы, конечно, не купимся на это».

По его словам, Вашингтону это необходимо для того, чтобы показать, что РПК является отдельной организацией.

Напомним, ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что госдеп объявил о вознаграждении в размере от 3 до 5 млн долларов за информацию, которая поможет поимке лидеров РПК.

Отметим, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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